resources_premierleague_pulselive_com 2243219355.jpg
Sunderland giành chiến thắng quả cảm - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu.

Sunderland: Roefs, Hume, Ballard, Reinildo, Mukiele, Geertruida, Xhaka, Sadiki, Traore, Isidor, Le Fee.

Bàn thắng: Garnacho 4' - Isidor 22', Talbi 90'+3

25/10/2025 | 23:06

Kết thúc

G4HjIgPXMAAmVZl.jpeg
Sunderland giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/10/2025 | 22:54

90'+3

Bàn thắng (1-2, Talbi): Sunderland phản công chớp nhoáng. Brobbey thoát xuống rồi mồi bóng thuận lợi để Talbi cứa lòng hiểm hóc đầu vòng cấm ghi bàn thứ 2 đầy bất ngờ cho Sunderland.

G4HjNdvWkAAIMgT.jpg
Talbi ăn mừng bàn thắng quyết định - Ảnh: SFC
Thu gọn
25/10/2025 | 22:50

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
25/10/2025 | 22:42

82'

Các đợt triển khai của Chelsea thiếu ý tưởng cũng như sự đột biến. Joao Pedro bị theo sát nên chưa tạo ra khác biệt.

Thu gọn
25/10/2025 | 22:33

74'

Sunderland phản công sắc nét. Xhaka băng lên ngoặt bóng để dứt điểm nhưng Achaempong kịp thời truy cản.

G4Hc8CzWYAA0Aw0.jpg
Thủ môn Sunderland thi đấu xuất sắc - Ảnh: C.P
Thu gọn
25/10/2025 | 22:30

70'

Sunderland đang dàn thế trận phòng ngự kín kẽ. Enzo Fernandez thử vận may với pha nã pháo tầm xa đúng vào vị trí Roefs.

Thu gọn
25/10/2025 | 22:21

59'

Vừa có mặt trên sân, Estevao đã đe dọa khung thành Sunderland với tình huống đá nối nguy hiểm.

Thu gọn
25/10/2025 | 22:16

57'

Garnacho đón bóng bên cánh rồi kết thúc chân phải lên khán đài. Ngay sau tình huống này, tiền đạo trẻ người Argentina rời sân nhường chỗ cho Estevao.

G4HbGUPXsAA81oE.jpg
Estevao vào thay Garnacho - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
25/10/2025 | 22:13

52'

Chelsea đang cố gắng đầy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng thứ 2.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

G4HRYGcXYAAN_wK.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: CFC
Thu gọn
25/10/2025 | 21:42

42'

Sunderland tổ chức phản công nhanh bên cánh phải. Traore rẽ vào trong cứa lòng chân trái chưa đủ độ khó để đánh bại Sanchez.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:39

39'

Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Garnacho lẻn ra phía sau đá nối ngay. Tuy nhiên, thủ thành Roefs cứu thua xuất sắc.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:33

33'

Hậu vệ Sunderland mắc sai lầm bên phần sân nhà. May cho Sunderland là Joao Pedro xử lý thiếu tự tin, chuyền cho đồng đội mà không quan sát.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:28

28'

Xhaka tỉa khe cực hay cho Isidor xoay người dứt điểm sấm sét bằng chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:22

22'

Bàn thắng (1-1, Isidor): Bắt nguồn từ pha ném biên rất mạnh của cầu thủ Sunderland, hàng thủ Chelsea xộc xệch và Isidor chớp thời cơ nhanh kết thúc cận thành gỡ hòa 1-1.

G4HNflgXsAAk98w.jpg
Isidor ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: Premier League
Thu gọn
25/10/2025 | 21:13

12'

Garnacho tiếp tục có cơ hội kết thúc bằng chân phải ở góc khó nhưng bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:10

9'

Sunderland được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Le Fee thực hiện cú sút đẳng cấp, bóng đi sạt xà ngang.

Thu gọn
25/10/2025 | 21:09

4'

Bàn thắng (1-0, Garnacho): Chelsea tổ chức phản công nhanh, Enzo đẩy bóng xuống biên trái cho Garnacho mở máy bứt tốc. Tiền đạo người Argentina tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp mở tỷ số cho đội bóng thành London.

G4HKC7FWMAAc 3o.jpg
G4HJ1YWWkAAx4ue.jpg
G4HKCmRXwAATIrJ.jpg
Garmacho ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Chelsea - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
25/10/2025 | 21:09

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/10/2025 | 19:56

19h45

G4G03JDWQAAaNn1.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
G4Gm1yJW4AAoPP3 (2).jpeg
Đội hình ra sân Sunderland
Thu gọn
25/10/2025 | 13:39

19h

G4DCdq4WEAA4khB.jpg
G4C KLZW8AASulf.jpg
Các cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thu gọn
25/10/2025 | 13:39

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Cole Palmer chấn thương. Malo Gusto bị treo giò.

Sunderland: Alese, Cirkin, Diarra, Hjelde, Mundle vắng mặt vì chấn thương.

ded30298 98d6 4cea 967f b46d3b5e560a_hero block 34 en.jpg
Chelsea được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Tod
Thu gọn