Màn so tài giữa Chelsea và Ajax sớm nóng lên dữ dội với những tình huống đầy tranh cãi. Phút 15, tiền vệ Kenneth Taylor (Ajax) có pha vào bóng nguy hiểm khiến trọng tài phải tham khảo VAR.

Sau khi xem lại băng ghi hình, quyết định rút thẻ vàng ban đầu được thay bằng thẻ đỏ trực tiếp ở phút 17, khiến Ajax thi đấu thiếu người ngay từ rất sớm.

Estevao phá kỷ lục của Marc Guiu vừa mới lập vẫn chưa kịp "nguội" - Ảnh: CFC

Tận dụng lợi thế hơn người, Chelsea nhanh chóng dồn ép đối thủ và mở màn cơn mưa bàn thắng. Chỉ một phút sau, Marc Guiu dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha đánh đầu chuyền bóng của Wesley Fofana, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Với pha lập công này, Marc Guiu - tuổi 19, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea ghi bàn ở UEFA Champions League.

Phút 27, cú sút xa của Moises Caicedo vô tình chạm người hậu vệ Ajax, khiến thủ môn Remko Pasveer hoàn toàn bất lực.

Tưởng chừng Ajax sụp đổ, nhưng Wout Weghorst bất ngờ tỏa sáng với cú sút chéo góc đẹp mắt, rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 33.

Tuy nhiên, Chelsea nhanh chóng đáp trả bằng pha lập công của Enzo Fernandez phút 45 và bàn thắng của Estevao trong thời gian bù giờ (45+6), khép lại hiệp một với lợi thế 4-1.

Caicedo cũng góp công vào chiến thắng đậm đà cho Chelsea - Ảnh: CFC

Tiền đạo người Brazil xô đổ kỷ lục của người đồng đội Marc Guiu vừa lập được trước đó khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea ghi bàn ở UEFA Champions League khi mới 18 tuổi.

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn duy trì thế trận vượt trội. Phút 48, cầu thủ trẻ Tyrique George tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng, ấn định chiến thắng 5-1 cho “The Blues”.

Phần còn lại của trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, khi thầy trò HLV Enzo Maresca nhẹ nhàng kiểm soát bóng và giữ sức cho các trụ cột.

Ghi bàn

Chelsea: Guiu 18', Caicedo 27', Enzo Fernandez 45' (pen), Estevao 45'+6 (pen), George 48'

Ajax: Weghorst 33' (pen)

Thẻ đỏ: Taylor 17' (Ajax)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Jorgensen; Caicedo, Fofana, Tosin, Hato; Lavia, Fernandez; Estevao, Buonanotte, Gittens; Guiu.

Ajax: Pasveer, Baas, Sutalo, Itakura, Rosa, Gloukh, Taylor, McConnell, Moro, Godts, Weghorst.