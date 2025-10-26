Hành quân đến sân Gtech của Brentford sau chiến thắng 5-1 trước Frankfurt ở Champions League, Liverpool tràn đầy tự tin với sự trở lại của Mohamed Salah trong đội hình xuất phát.

HLV Arne Slot bố trí ngôi sao Ai Cập hỗ trợ Ekitike trên hàng công, cùng Wirtz và Gakpo tạo thành bộ tứ tấn công giàu năng lượng. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại là một “đêm ác mộng” cho nhà ĐKVĐ.

Liverpool (áo xanh) gặp ác mộng trên sân của Brentford - Ảnh: Liverpool FC

Ngay phút thứ 5, Ouattara mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú dứt điểm cận thành chuẩn xác. Dù cố gắng giành lại thế trận, The Reds vẫn loay hoay trước hàng thủ kín kẽ và lối chơi phản công nhanh của Brentford.

Phút 45, Schade tận dụng pha chọc khe tinh tế để nâng tỷ số lên 2-0, đẩy Liverpool vào thế khó. Trước khi hiệp một khép lại, Kerkez kịp rút ngắn cách biệt xuống 1-2 bằng cú sút cận thành, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Liverpool thua trận thứ 4 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: Brentford

Nhưng mọi nỗ lực sau giờ nghỉ đều trở nên vô nghĩa khi Brentford được hưởng penalty ở phút 60 và Thiago lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1. Salah kịp ghi bàn ở phút 89, song quá muộn để cứu vãn trận đấu.

Thua 2-3, Liverpool tiếp tục trượt dài với thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League, rơi xuống vị trí thứ 6. Cuộc khủng hoảng của thầy trò Arne Slot rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bàn thắng

Brentford: Ouattara (5'), Schade (45'), Thiago (60' pen)

Liverpool: Kerkez (45'+5), Salah (89')

Đội hình ra sân

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago.

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike.