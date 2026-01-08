resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 07T193422Z_808156832_UP1EM171ID9IT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI BHA (1).jpg
Hai đội nhập cuộc sôi nổi 
Phút 22, Marc Cucurella phạm lỗi với Wilson trong tình huống dẫn đến bàn thắng nên trọng tài đã truất quyền thi đấu hậu vệ người Tây Ban Nha
Cuối hiệp một, Harry Wilson sút tung lưới đội khách nhưng VAR không công nhận
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Ngay đầu hiệp hai, Raul Jimenez đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số
Pha ăn mừng ngẫu hứng của tiền đạo người Mexico
Trong thế thiếu người, Chelsea bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công Liam Delap
Niềm vui của tiền đạo người Anh
Tuy nhiên, đến phút 81, Harry Wilson tỏa sáng sút tung lưới Chelsea bằng chân phải
Wilson ăn mừng bàn thắng thứ 2
Fulham giành 3 điểm xứng đáng

Nguồn ảnh: Premier League, FFC