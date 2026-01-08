Barcelona giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Bilbao để tiến vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, gặp một trong hai đội bóng thành Madrid.
Nguồn ảnh: Premier League, FFC
Tin tức về chuyển nhượng 7/1: Marcus Rashford trên đường về MU, Chelsea tham vọng ký Vinicius, Man City hoàn tất thương vụ Antoine Semenyo.
Lãnh đạo MU đang lên kế hoạch đưa Ole Gunnar Solskjaer trở lại làm huấn luyện viên tạm quyền tại Old Trafford.
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.