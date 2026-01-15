Tưởng như chuyến dạo chơi, Real Madrid lại gây thất vọng nặng nề khi gục ngã trước Albacete, ở Cúp Nhà vua, trong ngày HLV Arbeloa chính thức ra mắt.
Nguồn ảnh: 433, PA, SunSport, AFC, CFC, Chelsea Photos
Kết quả bóng đá hôm nay 15/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
U23 Australia lội ngược dòng đánh bại U23 Iraq 2-1, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026, với ngôi nhất bảng D.
VCK U23 châu Á 2026 đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết, đồng thời lộ diện các cặp đấu hấp dẫn, mở ra giai đoạn knock-out đầy căng thẳng.
Hòa không bàn thắng sau 90 phút sôi động, U23 Trung Quốc tiễn U23 Thái Lan về nước và lần đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á.