G qCwiEbQAIkO87.jpg
Hai đội khởi đầu đầy quyết tâm
www_thesun_co_uk 2026 martin zubimendi arsenal celebrates 1051533427 (1).jpg
Ngay phút thứ 7, Arsenal có bàn mở tỷ số từ tình huống dàn xếp phạt góc
G pnWkvWgAAvRib1.jpg
Ben White đánh đầu tung lưới Chelsea
G ptlWoXMAAVdJa.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal
www_thesun_co_uk 2026 martin zubimendi arsenal celebrates 1051533427.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Gyokeres đệm cận thành nhân đôi cách biệt
G p9pUNasAAkLVh.jpg
G p1gfwXAAA19PP.jpg
Vừa vào sân, Garnacho dứt điểm góc hẹp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
G p1gfwWkAAQOzI.jpg
Tiền đạo Argentina thắp lên hy vọng cho Chelsea
G p4ss1XkAEb5AK1.jpg
Nhưng đến phút 71, Zubimendi xử lý hay trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho Pháo thủ
G p4t oW0AAxpQj.jpg
Niềm vui của tiền vệ người Tây Ban Nha
G p_Q_3X0AAiB87.jpg
Cuối trận, Garnacho hoàn tất cú đúp của riêng mình
G p_RAbbMAAlmcq.jpg
Chelsea vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở bán kết lượt về
G p8Q_qWcAEWUKl.jpg
Chelsea thua tâm phục khẩu phục Arsenal ngay trên sân nhà

Nguồn ảnh: 433, PA, SunSport, AFC, CFC, Chelsea Photos