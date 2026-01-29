Benfica buộc phải thắng để đi tiếp, và Jose Mourinho đã tạo nên một đêm Da Luz bùng nổ bằng thứ bóng đá áp đảo, kết liễu Real Madrid theo kịch bản không tưởng.
|Kết quả
|League Stage - 8
|29/01/2026 03:00:00
|Napoli 2 - 3 Chelsea
|29/01/2026 03:00:00
|Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
|29/01/2026 03:00:00
|Monaco 0 - 0 Juventus
|29/01/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
|29/01/2026 03:00:00
|Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
|29/01/2026 03:00:00
|Pafos 4 - 1 Slavia Praha
|29/01/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
|29/01/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 0 Galatasaray
|29/01/2026 03:00:00
|PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
|29/01/2026 03:00:00
|Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
|29/01/2026 03:00:00
|Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
|29/01/2026 03:00:00
|Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
|29/01/2026 03:00:00
|Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
|29/01/2026 03:00:00
|Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
|29/01/2026 03:00:00
|Liverpool 6 - 0 Qarabag
|29/01/2026 03:00:00
|Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
|29/01/2026 03:00:00
|Benfica 4 - 2 Real Madrid
|29/01/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
Nguồn ảnh: Uefa, Chelsea Photos, SS Napoli
Kết quả bóng đá hôm nay 29/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Erling Haaland mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Galatasaray, qua đó giúp Man City giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.
Lịch thi đấu bóng đá Champions League - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/2026 mới nhất hôm nay tại đây.
Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.