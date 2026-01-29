G_xrSzZXsAALPD8.jpg
Đội hình ra sân Chelsea
editorial_uefa_com fbl eur c1 napoli chelsea (2).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
G_xuZb XYAAs_vm.jpg
Phút 19, Chelsea được hưởng phạt đền sau khi bóng bật tay Jesus trong vòng cấm. Enzo Fernandez bước lên thực hiện cú penalty chính xác
G_xurpOXMAAEayS.jpg
Tiền vệ người Argentina ăn mừng bàn mở tỷ số cho Chelsea
G_xy1EPX0AEskH_.jpg
Phút 33, Vergara thực hiện pha solo đẳng cấp, loại bỏ Fofana trong vòng cấm rồi sút quyết đoán đánh bại Sanchez san hòa 1-1
editorial_uefa_com fbl eur c1 napoli chelsea.jpg
Trước khi bước vào giờ giải lao, Hojlund đá nối cận thành nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com fbl eur c1 napoli chelsea (1).jpg
Tiền đạo người Đan Mạch ăn mừng lạnh lùng
G_x15eJXkAAHlpA.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Napoli
G_yA QQWwAAzejr.jpg
Phút 61, Joao Pedro nã đại bác sấm sét gỡ hòa 2-2
G_yEf 4XsAAHRJC.jpg
Tiền đạo người Brazil gây ấn tượng mạnh
G_yJe_rWQAAsOp5.jpg
Đến phút 82, lại là Joao Pedro ấn định chiến thắng 3-2 cho Chelsea
G_yGwH5XEAA3FHs.jpg
Đồng đội chúc mừng Joao Pedro
G_yEzTeXgAAWhQr.jpg
Chelsea thắng thuyết phục, kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí thứ 6 và đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8
Kết quả
League Stage - 8
29/01/2026 03:00:00 Napoli 2 - 3 Chelsea
29/01/2026 03:00:00 Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
29/01/2026 03:00:00 Monaco 0 - 0 Juventus
29/01/2026 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 1 Newcastle
29/01/2026 03:00:00 Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
29/01/2026 03:00:00 Pafos 4 - 1 Slavia Praha
29/01/2026 03:00:00 Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
29/01/2026 03:00:00 Manchester City 2 - 0 Galatasaray
29/01/2026 03:00:00 PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Munich
29/01/2026 03:00:00 Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
29/01/2026 03:00:00 Athletic Club 2 - 3 Sporting CP
29/01/2026 03:00:00 Ajax 1 - 2 Olympiakos Piraeus
29/01/2026 03:00:00 Union St. Gilloise 1 - 0 Atalanta
29/01/2026 03:00:00 Arsenal 3 - 2 Kairat Almaty
29/01/2026 03:00:00 Liverpool 6 - 0 Qarabag
29/01/2026 03:00:00 Barcelona 4 - 1 FC Copenhagen
29/01/2026 03:00:00 Benfica 4 - 2 Real Madrid
29/01/2026 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 0 Marseille
G_yOvMtWwAAEHDe.jpg
BXH Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, Chelsea Photos, SS Napoli