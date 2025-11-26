Juventus bước vào chuyến làm khách trước Bodo/Glimt trong bối cảnh phong độ không mấy khả quan ở cả Serie A lẫn Champions League. Chính vì vậy, gặp một đối thủ chiếu dưới là cơ hội để “Bà đầm già” kiếm trọn 3 điểm và giải tỏa áp lực.

Trận đấu giữa Bodo/Glimt và Juventus diễn ra đầy kịch tính - Ảnh: Juventus

Dù chủ động đẩy cao đội hình từ những phút đầu, Juventus lại bất ngờ nhận gáo nước lạnh. Phút 27, Ole Blomberg tận dụng tốt đường chuyền của Hogh để mở tỷ số, giúp đội chủ nhà Bodo/Glimt dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Juventus buộc phải tăng tốc và lập tức thu về thành quả. Phút 48, Openda tung cú dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1, trước khi McKennie đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1 chỉ 11 phút sau đó.

Tuy nhiên, đội bóng Na Uy không dễ chịu khuất phục. Phút 87, Sondre Fet thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Niềm vui của "Bà đầm già" với chiến thắng nghẹt thở trên đất Na Uy - Ảnh: Juventus

Đúng lúc kịch bản chia điểm tưởng như đã an bài, Juventus bất ngờ tạo cú đánh quyết định. Phút 90+1, Jonathan David dứt điểm lạnh lùng ấn định thắng lợi 3-2, khép lại một trận đấu kịch tính và giữ lại hy vọng đi tiếp cho đội bóng thành Turin.

Ghi bàn

Bodo/Glimt: Blomberg 27', Sondre Fet 87' (penalty)

Juventus: Openda 48', McKennie 59', J. David 90'+1

Đội hình thi đấu

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Maatta, Hogh, Blomberg

Juventus: Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso, Conceicao, Miretti, Openda