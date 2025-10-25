Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu.
Sunderland: Roefs, Hume, Ballard, Reinildo, Mukiele, Geertruida, Xhaka, Sadiki, Traore, Isidor, Le Fee.
Bàn thắng: Garnacho 4' - Isidor 22', Talbi 90'+3
Kết thúc
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|12
|19
|2
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|4
|17
|3
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|11
|16
|4
|Manchester United
|9
|5
|1
|3
|1
|16
|5
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|3
|15
|6
|Liverpool
|9
|5
|0
|4
|2
|15
|7
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|8
|Chelsea
|9
|4
|2
|3
|6
|14
|9
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|4
|13
|10
|Brentford
|9
|4
|1
|4
|0
|13
|11
|Newcastle
|9
|3
|3
|3
|1
|12
|12
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|0
|12
|13
|Brighton
|9
|3
|3
|3
|-1
|12
|14
|Everton
|8
|3
|2
|3
|0
|11
|15
|Leeds
|9
|3
|2
|4
|-5
|11
|16
|Fulham
|9
|2
|2
|5
|-5
|8
|17
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|-6
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|-10
|5
|19
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|-13
|4
|20
|Wolves
|8
|0
|2
|6
|-11
|2
90'+3
Bàn thắng (1-2, Talbi): Sunderland phản công chớp nhoáng. Brobbey thoát xuống rồi mồi bóng thuận lợi để Talbi cứa lòng hiểm hóc đầu vòng cấm ghi bàn thứ 2 đầy bất ngờ cho Sunderland.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
82'
Các đợt triển khai của Chelsea thiếu ý tưởng cũng như sự đột biến. Joao Pedro bị theo sát nên chưa tạo ra khác biệt.
74'
Sunderland phản công sắc nét. Xhaka băng lên ngoặt bóng để dứt điểm nhưng Achaempong kịp thời truy cản.
70'
Sunderland đang dàn thế trận phòng ngự kín kẽ. Enzo Fernandez thử vận may với pha nã pháo tầm xa đúng vào vị trí Roefs.
59'
Vừa có mặt trên sân, Estevao đã đe dọa khung thành Sunderland với tình huống đá nối nguy hiểm.
57'
Garnacho đón bóng bên cánh rồi kết thúc chân phải lên khán đài. Ngay sau tình huống này, tiền đạo trẻ người Argentina rời sân nhường chỗ cho Estevao.
52'
Chelsea đang cố gắng đầy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng thứ 2.
Kết thúc hiệp 1
42'
Sunderland tổ chức phản công nhanh bên cánh phải. Traore rẽ vào trong cứa lòng chân trái chưa đủ độ khó để đánh bại Sanchez.
39'
Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Garnacho lẻn ra phía sau đá nối ngay. Tuy nhiên, thủ thành Roefs cứu thua xuất sắc.
33'
Hậu vệ Sunderland mắc sai lầm bên phần sân nhà. May cho Sunderland là Joao Pedro xử lý thiếu tự tin, chuyền cho đồng đội mà không quan sát.
28'
Xhaka tỉa khe cực hay cho Isidor xoay người dứt điểm sấm sét bằng chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.
22'
Bàn thắng (1-1, Isidor): Bắt nguồn từ pha ném biên rất mạnh của cầu thủ Sunderland, hàng thủ Chelsea xộc xệch và Isidor chớp thời cơ nhanh kết thúc cận thành gỡ hòa 1-1.
12'
Garnacho tiếp tục có cơ hội kết thúc bằng chân phải ở góc khó nhưng bóng đi ra mép lưới sau.
9'
Sunderland được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Le Fee thực hiện cú sút đẳng cấp, bóng đi sạt xà ngang.
4'
Bàn thắng (1-0, Garnacho): Chelsea tổ chức phản công nhanh, Enzo đẩy bóng xuống biên trái cho Garnacho mở máy bứt tốc. Tiền đạo người Argentina tung ra cú đá quyết đoán ở góc hẹp mở tỷ số cho đội bóng thành London.
21h
Trận đấu bắt đầu.
19h45
19h
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Cole Palmer chấn thương. Malo Gusto bị treo giò.
Sunderland: Alese, Cirkin, Diarra, Hjelde, Mundle vắng mặt vì chấn thương.