Sức mạnh Messi

Lionel Scaloni từng thú nhận trong kỳ World Cup 2026 rằng đôi khi, trong những cuộc trò chuyện với ban huấn luyện, họ nhắc đến Leo Messi thời trẻ ở Barcelona và tự hỏi khi ấy anh khủng khiếp đến mức nào.

“Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng Messi ở tuổi 23 hay 24, dưới thời Pep Guardiola”, Scaloni thốt lên giữa một giải đấu mà cả thế giới phải kinh ngạc trước sức sống của siêu sao Argentina.

Messi chia tay Argentina sau hơn 2 thập kỷ. Ảnh: AFA

Messi vừa bước sang tuổi 39 nhưng vẫn ghi bàn như chàng trai trẻ.

Mỗi khi được yêu cầu giải thích về những màn trình diễn liên tiếp của “La Pulga”, Scaloni đều gặp khó. Có lần ông thừa nhận cảm thấy “khó xử” vì không biết còn có thể nói gì thêm về Messi.

Nhóm phóng viên Argentina bám đội tuyển luôn muốn ông tiết lộ một bí mật nào đó, nhưng Scaloni chỉ biết nhún vai.

“Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện phải bảo Messi nên làm gì. Cậu ấy cứ làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng tôi vận hành dựa theo cậu ấy”, Scaloni thừa nhận sau trận thắng Ai Cập ở vòng 1/8.

Sau nhiều tháng bất định, không ai biết Leo có tham dự kỳ World Cup thứ 6 hay không. Bản thân anh cũng không đưa ra tuyên bố dứt khoát cho đến khi nhận lời triệu tập.

Không ai có thể hình dung anh trình diễn ngoạn mục như vậy trên những sân cỏ nước Mỹ.

Messi mở màn bằng hat-trick trước Algeria, tiếp đó là cú đúp trước Áo, rồi ghi bàn vào lưới Jordan, Cape Verde và Ai Cập. Tính từ Qatar 2022, anh lập kỷ lục ghi bàn trong 9 trận World Cup liên tiếp.

Đến khi không còn trực tiếp lập công, Messi dịch sang cánh và bắt đầu kiến tạo cho đồng đội trong những cuộc ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập, Thụy Sĩ ở tứ kết và Anh tại bán kết.

Tất cả diễn ra dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của biển người Argentina - những người đến thứ Hai vừa qua phải đón nhận thông tin số 10 chính thức chia tay đội tuyển.

Đó gần như là một hành trình hoàn hảo trên sân cỏ. Biến cố duy nhất ở giai đoạn đầu là những tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của cha Messi, người qua đời cách đây 3 tuần.

Messi để lại di sản khổng lồ. Ảnh: AFA

Nhà Messi khi ấy buộc phải lên tiếng để “bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước thái độ thiếu nhạy cảm, thiếu tôn trọng và thiếu nguyên tắc của một số người” khi khai thác “một vấn đề hoàn toàn riêng tư của gia đình”.

Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến Messi trên sân.

Màn trình diễn độc nhất vô nhị

Với trái bóng trong chân, chỉ Tây Ban Nha mới khuất phục được anh. Thất bại cuối cùng khiến Messi dừng lại đúng vị trí Diego Maradona từng vấp ngã ở Italia 1990.

Không ai trong hai huyền thoại Argentina có thể giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp.

Dẫu vậy, những con số của Messi trên đất Mỹ lần này thực sự phản ánh một giải đấu phi thường, bất chấp cú hụt chân của Argentina: 8 bàn thắng, 4 kiến tạo, dù anh còn sút hỏng hai quả phạt đền.

Messi trực tiếp tham gia vào 12 trong tổng số 19 bàn thắng của Argentina.

Dấu ấn của Messi tại World Cup 2026 còn có một giá trị khác: nó buộc tất cả các ngôi sao trẻ phải chạy theo anh. Anh vẫn ghi bàn ở tuổi 39, còn những người trẻ hơn phải tăng tốc để bắt kịp “ông già” Leo.

World Cup 2026 bắt đầu trong bầu không khí đầy tranh cãi và hoài nghi. Nhưng chính Messi đã kéo ánh mắt của cả thế giới trở lại sân cỏ.

Không ai ghi bàn như anh. Không ai tạo ảnh hưởng lên đội bóng của mình như anh. Cũng không ai đi bộ trên sân như anh.

Hình ảnh Messi thong thả bước đi trong nhiều thời điểm của trận đấu, rồi bất ngờ tăng tốc để định đoạt mọi thứ, trở thành một trong những cảnh tượng hấp dẫn nhất của mùa hè Bắc Mỹ.

Ở World Cup 2026, Messi có màn trình diễn độc nhất vô nhị. Ảnh: AFA

Đó cũng là bằng chứng rõ rệt cho trí thông minh kỹ thuật và chiến thuật của anh: biết tiết kiệm động cơ mà không hề đánh mất ảnh hưởng lên trận đấu.

Messi là thủ lĩnh của một tập thể mà các đồng đội gần như tôn thờ anh. Tất cả đều chạy thay Messi, trong khi Messi kéo cả Argentina tiến về phía trước.

Theo logic thông thường, những Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Dibu Martinez hay Cuti Romero mới phải là những người nâng Messi lên, đưa anh đi qua từng vòng đấu như một vị vua được rước trên kiệu.

Nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ hoàn toàn ngược lại. Chính Messi mới là người giữ cho Argentina đứng vững.

Lối chơi của đội hầu như không thực sự cất cánh. Argentina sống nhờ khả năng chịu đựng, nhờ cảm xúc luôn căng như dây đàn và, trên tất cả, nhờ Messi.

Không vô địch, nhưng World Cup 2026 là màn trình diễn độc nhất vô nhị của Messi trong màu áo Argentina.

Cảm ơn anh, vì tất cả!