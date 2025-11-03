Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ sân Olympic Lluis Companys nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Phút thứ 9, Alejandro Balde căng ngang tinh tế để Lamine Yamal đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Barcelona.

Barca đánh phủ đầu Elche với hai bàn thắng liên tiếp của Yamal và Ferran Torres - Ảnh: La Liga

Hai phút sau, niềm vui tiếp tục nhân đôi khi Fermin Lopez kiến tạo cho Ferran Torres đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù bị dẫn trước, Elche không bỏ cuộc. Phút 42, Rafa Mir tận dụng sai lầm hàng thủ Barca để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, giúp đội khách nuôi hy vọng.

Bước sang hiệp hai, Elche tiếp tục vùng lên mạnh mẽ và suýt có bàn gỡ hòa khi cú sút của Rafa Mir ở phút 55 dội xà ngang.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Fermin Lopez lại tỏa sáng với đường chuyền bổng chính xác để Marcus Rashford tung cú volley sấm sét, bóng chạm xà rồi bật vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona ở phút 61.

Barca thắng trận rửa mặt sau thất bại trước đại kình địch Real Madrid - Ảnh: FCB, La Liga

Những nỗ lực muộn màng của Elche không thể thay đổi cục diện. Chiến thắng thuyết phục giúp thầy trò HLV HLV Hansi Flick tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch, đồng thời khẳng định dấu hiệu trở lại mạnh mẽ của hàng công Blaugrana.

Ghi bàn

Barcelona: Yamal 9', Ferran Torres 12', Rashford 61'

Elche: Rafa Mir 42'

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Szczesny, Balde, Araujo, Eric Garcia, Kounde, De Jong, Casado, Rashford, Lopez, Yamal, Torres.

Elche: Pena, Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa, Neto, Febas, Aguado, Valera, Rafa Mir, Andre Silva.