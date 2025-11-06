Dù không tung ra đội hình mạnh nhất và đặc biệt thiếu vắng Cristiano Ronaldo, Al Nassr vẫn chứng minh được đẳng cấp vượt trội khi tiếp đón Goa trên sân nhà.

Đội bóng Saudi Arabia nhập cuộc chủ động, kiểm soát hoàn toàn thế trận và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 35, khi Ghareeb dứt điểm tinh tế sau một loạt pha hãm thành liên tiếp.

Al Nassr áp đảo FC Goa - Ảnh: CLB

Bước sang hiệp hai, Al Nassr càng chơi càng thăng hoa. Phút 53, Ghareeb tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Chỉ hơn 10 phút sau, Marran dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, gần như dập tắt mọi hy vọng của đội khách Goa.

Khi thế trận đã nằm gọn trong tay, Al Nassr chủ động giảm nhịp độ để giữ sức, nhưng họ vẫn kịp tạo thêm dấu ấn ở phút 84 khi Felix ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 4-0.

Một pha "ngả bàn đèn" của Felix tiếc là không có tuyệt phẩm - Ảnh: CLB

Với kết quả này, đại diện Saudi Arabia vững vàng ở ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26 với 12 điểm, khẳng định sức mạnh áp đảo dù Ronaldo không ra sân.

Ghi bàn:

Al Nassr: Ghareeb 35', 53', Marran 65', Felix 84'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Najjar, Al Boushal, Al Sharari, Al Amri, Alnajdi, Marran, Al Khaibari, Wesley, Al Hassan, Ghareeb, Camara

FC Goa: Tiwari, Singh, Sanchez, Jhingan, Kharbudon, Akash, Vallejo, Gonzalez, Fernandes, Drazic, Toro