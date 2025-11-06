|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
05/11
18:00
Ninh Binh FC 1-0 SLNA
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
05/11
18:00
Becamex TP.HCM 2-1 Hải Phòng
FPTPlay, HTV1, MyTV, TV360, SCTV
05/11
18:00
Đà Nẵng 0-1 CA TP.HCM
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
05/11
19:15
Nam Định 0-1 Gamba Osaka
K+Sport1
06/11
01:15
Al Nassr 4-0 FC Goa
K+Sport1
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
06/11
00:45
FK Qarabag 2-2 Chelsea
TV 360
AEP Paphos 1-0 Villarreal
ON FOOTBALL
06/11
03:00
Ajax 0-3 Galatasaray
TV 360
Benfica 0-1 Leverkusen
ON SPORTS
Inter Milan 2-1 Kairat Almaty
TV 360
Marseille 0-1 Atalanta
ON SPORTS +
Club Brugge 3-3 Barcelona
ON FOOTBALL
Manchester City 4-1 Dortmund
TV 360
Newcastle 2-0 Athletic Bilbao
ON SPORTS NEWS
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
05/11
17:00
Vissel Kobe 1-0 Ulsan HD
05/11
19:15
Johor DT 3-1 Shanghai Shenhua
