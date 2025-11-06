Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

05/11

18:00

Ninh Binh FC 1-0 SLNA

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

05/11

18:00

Becamex TP.HCM 2-1 Hải Phòng

FPTPlay, HTV1, MyTV, TV360, SCTV

05/11

18:00

Đà Nẵng 0-1 CA TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG

05/11

19:15

Nam Định 0-1 Gamba Osaka

K+Sport1

06/11

01:15

Al Nassr 4-0 FC Goa

K+Sport1

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11

00:45

FK Qarabag 2-2 Chelsea

TV 360

AEP Paphos 1-0 Villarreal

ON FOOTBALL

06/11

03:00

Ajax 0-3 Galatasaray

TV 360

Benfica 0-1 Leverkusen

ON SPORTS

Inter Milan 2-1 Kairat Almaty

TV 360

Marseille 0-1 Atalanta

ON SPORTS +

Club Brugge 3-3 Barcelona

ON FOOTBALL

Manchester City 4-1 Dortmund

TV 360

Newcastle 2-0 Athletic Bilbao

ON SPORTS NEWS

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11

17:00

Vissel Kobe 1-0 Ulsan HD

05/11

19:15

Johor DT 3-1 Shanghai Shenhua