Nico Paz, tài năng trẻ Argentina được ví như truyền nhân Messi, ghi bàn và kiến tạo giúp Como đè bẹp Juventus 3-0, trong trận đấu Kolo Muani nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5.

Juventus trải qua cơn ác mộng trên sân Como ở vòng 13 Serie A 2026/27, khi thất bại 0-3 trước đội bóng của HLV Cesc Fabregas. Tâm điểm trận đấu là màn trình diễn nổi bật của Nico Paz, cầu thủ trẻ Argentina được ví như truyền nhân Lionel Messi.

Bước ngoặt xuất hiện ngay phút thứ 5, khi tiền đạo Kolo Muani nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Juventus phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian.

Como lấn át Juventus nhờ được chơi hơn người - Ảnh: Serie A

Tận dụng lợi thế quân số, Como nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Juventus vẫn kiên cường chống đỡ trong phần lớn hiệp một.

Phút 45+1, Nico Paz tạo nên khác biệt bằng pha dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc và đưa Como vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, Juventus tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi phải chống đỡ sức ép từ đội chủ nhà. Phút 63, Anastasios Douvikas ghi bàn nhân đôi cách biệt, khiến hy vọng có điểm của đội khách trở nên mong manh.

Đến phút 80, Nico Paz tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Douvikas hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Como.

Nico Paz tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: Serie A

Với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, Nico Paz trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu, tiếp tục cho thấy tài năng và khả năng tạo đột biến.

Chiến thắng giúp Como vươn lên vị trí thứ tư Serie A với 29 điểm, trong khi Juventus đứng thứ bảy với 21 điểm sau 13 vòng đấu.