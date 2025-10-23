G34w0kaWsAEYilp.jpg
Đội hình ra sân Liverpool
editorial_uefa_com eintracht_frankfurt_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3 (2).jpg
Phút 26, đội chủ nhà mở tỷ số trước nhờ cú sút chéo góc của hậu vệ trái Kristensen
editorial_uefa_com fbl eur c1 frankfurt liverpool.jpg
Tuy nhiên, đến phút 35, Ekitike băng xuống tốc độ xé lưới Frankfurt
www_thesun_co_uk SOCCER Liverpool 21072598jpg JS1033103947 (2).jpg
Tiền đạo người Pháp không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
editorial_uefa_com eintracht_frankfurt_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3.jpg
Trong lần dâng cao, Van Dijk đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-1
G34_PATXwAASMep.jpg
Ekitike chia vui cùng Van Dijk
www_thesun_co_uk SOCCER Liverpool 21072598jpg JS1033103947.jpg
Trước khi hiệp 1 khép lại, Konate ghi bàn thứ 3 cho Liverpool
G347IvOWAAElIGH (1).jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Liverpool
editorial_uefa_com eintracht_frankfurt_v_liverpool_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3 (1).jpg
Qua giờ giải lao, đến lượt Gakpo lập công
www_thesun_co_uk EPA_Germany Soccer_12474139jpg JS1033110962 (1).jpg
Tiền đạo người Hà Lan đang có phong độ tốt
www_thesun_co_uk EPA_Germany Soccer_12474139jpg JS1033110962.jpg
Phút 70, Szoboszlai ấn định chiến thắng giòn giã 5-1
G35F9BLXAAAdFCx.jpg
editorial_uefa_com fbl eur c1 frankfurt liverpool (1).jpg
Thầy trò Arne Slot tìm lại niềm vui
G35MModWYAAwyqs.jpeg
Chiến thắng hoành tráng của đội bóng vùng Merseyside
Kết quả
League Stage - 3
21/10/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 0 Pafos
21/10/2025 23:45:00 Barcelona 6 - 1 Olympiakos Piraeus
22/10/2025 02:00:00 Union St. Gilloise 0 - 4 Inter
22/10/2025 02:00:00 PSV Eindhoven 6 - 2 Napoli
22/10/2025 02:00:00 Bayer Leverkusen 2 - 7 Paris Saint Germain
22/10/2025 02:00:00 Arsenal 4 - 0 Atletico Madrid
22/10/2025 02:00:00 FC Copenhagen 2 - 4 Borussia Dortmund
22/10/2025 02:00:00 Villarreal 0 - 2 Manchester City
22/10/2025 02:00:00 Newcastle 3 - 0 Benfica
22/10/2025 23:45:00 Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt
22/10/2025 23:45:00 Athletic Club 3 - 1 Qarabag
23/10/2025 02:00:00 Monaco 0 - 0 Tottenham
23/10/2025 02:00:00 Real Madrid 1 - 0 Juventus
23/10/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool
23/10/2025 02:00:00 Chelsea 5 - 1 Ajax
23/10/2025 02:00:00 Atalanta 0 - 0 Slavia Praha
23/10/2025 02:00:00 Sporting CP 2 - 1 Marseille
23/10/2025 02:00:00 Bayern Munich 4 - 0 Club Brugge KV
G35W_ 4WYAA_8k2.jpeg
BXH Champions League sau 3 lượt trận vòng bảng

Nguồn ảnh: EPA, SunSport, Uefa, LFC