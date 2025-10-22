HLV Jose Mourinho cùng Benfica có chuyến làm khách đầy sóng gió trên sân St James’ Park của Newcastle ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2025/26.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi với hàng loạt pha tấn công ăn miếng trả miếng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Anthony Gordon.

Gordon có màn trình diễn chói sáng, bên cạnh Harvey Barnes - Ảnh: Newcastle

Bàn thắng này khiến thế trận trở nên sôi động hơn, nhưng dù dứt điểm nhiều, Benfica vẫn không thể đánh bại được thủ môn Nick Pope, người liên tục có những pha cứu thua xuất sắc.

Bước sang hiệp hai, đại diện Bồ Đào Nha dần hụt hơi, trong khi Newcastle vẫn duy trì sức ép lớn và làm chủ hoàn toàn trận đấu.

Phút 70, Harvey Barnes nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm, sau khi hàng thủ Benfica để lộ khoảng trống.

Tới phút 83, Barnes hoàn tất cú đúp cho riêng mình, lần này từ đường kiến tạo tinh tế của Gordon - cầu thủ được xem là ngôi sao sáng nhất trận đấu.

Newcastle khiến HLV Mourinho nếm trái đắng trong ngày trở lại nước Anh - Ảnh: Newcastle

Chung cuộc, Newcastle giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Benfica, qua đó tạm vươn lên nhóm dẫn đầu bảng. Trong khi đó, đoàn quân của Mourinho tiếp tục gặp khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở Champions League.

Ghi bàn: Gordon 32', Barnes 70', 83'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Bruno, Miley, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon

Benfica: Trubin, Araujo, Otamendi, Silva, Dedic, Rios, Barrenechea, Aursnes, Lukebakio, Pavlidis, Sudakov