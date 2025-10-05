Bayern Munich khởi đầu như mơ khi chỉ mất đúng một phút để xuyên thủng mành lưới Eintracht Frankfurt. Gnabry tung đường chuyền dọn cỗ, còn Diaz lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số.

Sự hưng phấn tiếp tục được “Hùm xám” duy trì, và đến phút 27, Harry Kane lên tiếng với cú sút xa trái phá từ rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Diaz lập cú đúp trận này, trong khi Harry Kane tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu - Ảnh: BM

Đáng chú ý, bàn thắng này đưa Kane đi vào lịch sử Bundesliga với kỷ lục ghi 11 bàn chỉ sau 6 trận – một cột mốc chưa từng có.

Bước sang hiệp hai, Bayern vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận, trong khi Frankfurt chỉ biết phòng ngự tuyệt vọng. Đến phút 84, Diaz một lần nữa tỏa sáng khi hoàn tất cú đúp của riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Trận đấu này không chỉ giúp Bayern củng cố ngôi đầu bảng Bundesliga mà còn ghi dấu một trang sử mới cho cá nhân Kane.

Kể từ khi gia nhập Bayern, tiền đạo người Anh đã chứng minh bản năng săn bàn thiên bẩm, đồng thời trở thành thủ lĩnh tinh thần nơi hàng công. Bộ đôi Diaz – Kane giờ đây là nỗi ám ảnh thực sự với mọi hàng thủ, biến Bayern thành cỗ máy hủy diệt.

Bayern Munich củng cố ngôi đầu Bundesliga với 18 điểm tuyệt đối sau 6 vòng đấu - Ảnh: BM

Với phong độ bùng nổ này, Kane tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng mới của Bayern Munich, đồng thời khiến cả Bundesliga phải ngả mũ thán phục.

Ghi bàn: Diaz 1', 84', Kane 27'

Đội hình xuất phát:

Frankfurt: Santos, Buta, Koch, Theate, Brown, Larsson, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt

Bayern Munich: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Diaz, Kane