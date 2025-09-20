Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu khi Hoffenheim chủ động chơi rắn, dẫn đến nhiều pha va chạm mạnh.

Tuy vậy, Bayern Munich vẫn giữ thế trận áp đảo nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 44, từ tình huống phạt góc, Harry Kane dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho “Hùm xám”.

Harry Kane ghi 2 bàn trên chấm 11m - Ảnh: FCBM

Sang hiệp hai, VAR liên tục trở thành tâm điểm. Phút 46, Hajdari để bóng chạm tay trong vòng cấm, Harry Kane lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 75, sau pha phạm lỗi với Olise, trọng tài tiếp tục cho Bayern hưởng phạt đền và Kane không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp, đưa tỷ số lên 3-0.

Dù vậy, Hoffenheim không bỏ cuộc. Phút 82, Coufal rút ngắn cách biệt 1-3 bằng cú đá phạt chạm hàng rào đổi hướng. Thế nhưng, nỗ lực ấy không đủ để xoay chuyển tình thế.

Đúng phút 90+9, Gnabry – cầu thủ vào sân thay người tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bayern.

Kane chụp ảnh selfie cùng Joshua Kimmich và Upamecano, khoe chiến lợi phẩm là trái bóng mang về sau khi lập hat-trick - Ảnh: FCBM

Kết quả này giúp Bayern toàn thắng cả 4 trận, dẫn đầu Bundesliga với 12 điểm tuyệt đối, tiếp tục khẳng định họ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Trong khi đó, Hoffenheim dù có khởi đầu nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh để đối đầu gã khổng lồ xứ Bavaria.