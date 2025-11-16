Casemiro cùng Estevao thay nhau ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Senegal, trận giao hữu tại London.
Chùm ảnh: 433, Uefa, Selección Española Masculina de Fútbol
Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi đánh bại Alex de Minaur 7-5, 6-2, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên giành vé vào chung kết ATP Finals 2025.
Dù gặp nhiều bất lợi khi bị đối thủ dồn ép vào thế khó, nhưng Lê Quang Liêm vẫn giành được một trận hòa trước Alexander Donchenko (Đức) ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025.
Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 (Trung Quốc) - nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam, đầy đủ và chính xác nhất.
U22 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi quật ngã U22 Hàn Quốc 2-0, thi đấu đầy tự tin và hiệu quả trước đối thủ được đánh giá vượt trội tại lượt trận tiếp theo Panda Cup 2025.