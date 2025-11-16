G50Sev9X0AAfH1x.jpg
Phận làm khách nhưng Tây Ban Nha nhập cuộc đầy hứng khởi
G5z 7asXwAAX Vk.jpg
Mikel Oyarzabal sớm mở tỷ số trên chấm 11m
G50BItCXEAAONQP.jpg
Sau đó, Zubimendi xâm nhập vòng cấm nhân đôi cách biệt
G50CDxHWQAAJHXs.jpg
Zubimendi ăn mừng cùng Oyarzabal
G50FLzXXwAEBqJg.jpg
Phút 35, Ferran Torres cũng ghi dấu ấn cho riêng mình với pha ập vào đá bồi cận thành tung lưới Georgia
G50GAWvXUAEjxAS.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Tây Ban Nha
G50SeuWXIAAa0PF.jpg
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi
G50QQWHWYAE3BJy.jpg
Oyarzabal tiếp tục lập công từ pha không chiến
G50SeuVW4AA XgX.jpg
Tiền đạo của Sociedad lập cú đúp
G50U75yXYAAhOIs.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Tây Ban Nha
G50eeGoWoAAmtVM.jpg
BXH bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu qua 5 lượt trận. Giữa tuần tới, Tây Ban Nha sẽ có chuyến làm khách trên sân Thổ Nhĩ Kỳ

Chùm ảnh: 433, Uefa, Selección Española Masculina de Fútbol