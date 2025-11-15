Sinner tiếp tục chứng minh sự vượt trội tuyệt đối trước Alex de Minaur khi nâng tỷ số đối đầu lên 12-0, một trong những cặp đấu lệch nhất lịch sử ATP.

Trong khi Sinner bước vào bán kết với phong độ hủy diệt, bất bại trên mặt sân cứng trong nhà suốt năm, de Minaur phải nhờ cả kết quả từ Carlos Alcaraz lẫn nỗ lực ở vòng bảng để giành suất đi tiếp.

Sinner vẫn chưa có đối thủ tại ATP Finals 2025 - Ảnh: Tennis Channel

Trận đấu khởi đầu đầy căng thẳng. De Minaur cứu thành công 2 break ở game mở màn, còn Sinner cũng phải cứu 3 break ngay sau đó. Nhưng càng thi đấu, tay vợt số 1 thế giới càng nắm thế chủ động.

Dẫu rất kiên cường và cứu đến 5 break point, De Minaur vẫn không thể trụ vững khi đối mặt 3 break ở game 11. Sinner tận dụng thành công và khép lại set đầu 7-5.

Đà hưng phấn giúp Sinner thắng liền 4 game đầu set 2, bóp nghẹt hi vọng lật ngược thế cờ của đối thủ. De Minaur chỉ kịp gỡ lại một game, thậm chí có cơ hội đòi break nhưng không thể tận dụng. Sinner ghi liền 3 điểm quan trọng, tiếp tục duy trì thành tích chưa bị bẻ game từ đầu giải.

Chung cuộc, chiến thắng 7-5, 6-2 sau 1 giờ 53 phút đưa Sinner vào chung kết ATP Finals lần thứ ba liên tiếp, mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vương ATP Finals. Đối thủ của anh là người thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Carlos Alcaraz và Felix Auger-Aliassime.