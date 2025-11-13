Lãnh đạo Pháo thủ tự tin rằng, thỏa thuận của Saka sẽ được hoàn tất cuối năm nay sau quãng thời gian dài thương thảo.

Các bên đều tin tưởng vào một kết quả tích cực. Trong giao kèo mới, tiền đạo người Anh sẽ hưởng mức lương hơn 300.000 bảng/tuần, qua đó trở thành cầu thủ nhận thù lao cao nhất ở Emirates.

Saka sắp được trao bản hợp đồng mới - Ảnh: Mirror

Phía Arsenal tin rằng, đây là thành quả phản ánh công bằng cho những nỗ lực thi đấu của Bukayo Saka, khi anh là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu châu Âu hiện nay.

Saka được CLB xem là hạt nhân nòng cốt, không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, mà còn bởi anh trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

Arsenal giờ cũng đặt Saka vào vị thế có thể chinh phục nhiều danh hiệu, trong bối cảnh đội bóng thi đấu ngày càng gắn kết và tiến bộ dưới triều đại Mikel Arteta.

The Gunners đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bỏ cách đội xếp thứ hai là Man City 4 điểm. Trong khi đó, ở Champions League, họ nằm trong tốp đầu vòng bảng với 4 trận toàn thắng.

Một cầu thủ khác cũng trong quá trình đàm phán gia hạn là Jurrien Timber. Hợp đồng của anh với CLB kéo dài đến 2028 nhưng Timber đang thi đấu ngày càng ổn định bên hành lang cánh phải.

Sau năm đầu tiên phải nghỉ vì chấn thương, tuyển thủ Hà Lan dần chứng tỏ năng lực. Lãnh đạo Arsenal muốn đền đáp Timber bằng bản hợp đồng mới có mức đãi ngộ tốt hơn.