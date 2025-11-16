G5z6LGVWwAA SdY.jpg
Đội hình ra sân của Brazil
Phút 28, Estevao chớp thời cơ cứa lòng chân trái hiểm hóc mở tỷ số
Estevao ăn mừng trên sân Emirates
Sau đó, Casemiro nhân đôi cách biệt
Tiền vệ MU ghi bàn từ pha dàn xếp đá phạt
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Brazil
Qua giờ giải lao, Senegal thay đổi nhiều vị trí với hy vọng tìm kiếm bàn thắng
Phút 63, trung vệ Gabriel dính chấn thương háng
Đây là tổn thất lớn của Brazil cũng như CLB Arsenal
Tấn công nhiều lúc cuối trận nhưng Senegal không thể ghi bàn
Brazil tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại HLV Ancelotti

Nguồn ảnh: BR Football, OneFootball, CBF

Croatia ngược dòng lấy vé đi World Cup 2026
Croatia chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Đảo Faroe, dù sớm bị dẫn trước, qua đó trở thành đội tuyển thứ 30 góp mặt tại giải đấu.