Tuyển Croatia chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 sớm một lượt trận, với giá trị biểu tượng mang tên Luka Modric.
Nhận định bóng đá Georgia vs Tây Ban Nha: Tây Ban Nha cần quên vấn đề Lamine Yamal để tập trung cho trận Georgia và tìm vé World Cup 2026.
Croatia chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Đảo Faroe, dù sớm bị dẫn trước, qua đó trở thành đội tuyển thứ 30 góp mặt tại giải đấu.
U22 Việt Nam vẫn phải cần thử nghiệm tối đa về nhân sự ở trận đấu gặp U22 Uzbekistan diễn ra lúc 14h30, chiều nay 15/11 hòng tìm ra phiên bản hoàn hảo nhất