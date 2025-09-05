Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Giao hữu bóng đá

04/09  
17:00

ĐT Việt Nam 0-4 Thép Xanh Nam Định

King's Cup 2025

04/09  
17:00

Iraq 2-1 Hong Kong (TQ)

04/09  
20:00

Thái Lan 3-0 Fiji

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU

04/09  
21:00

Kazakhstan 0-1 Wales

04/09  
23:00

Georgia 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ

Lithuania 1-1 Malta

05/09  
01:45

Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha

Slovakia 2-0 Đức

Luxembourg 1-3 Bắc Ireland

Liechtenstein 0-6 Bỉ

Hà Lan 1-1 Ba Lan

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ

05/09  
06:30

Argentina - Venezuela

Colombia - Bolivia

Paraguay - Ecuador

Uruguay - Peru

05/09  
07:30

Brazil - Chile