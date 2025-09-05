Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
Giao hữu bóng đá
04/09
ĐT Việt Nam 0-4 Thép Xanh Nam Định
King's Cup 2025
04/09
Iraq 2-1 Hong Kong (TQ)
04/09
Thái Lan 3-0 Fiji
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU
04/09
Kazakhstan 0-1 Wales
04/09
Georgia 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ
Lithuania 1-1 Malta
05/09
Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha
Slovakia 2-0 Đức
Luxembourg 1-3 Bắc Ireland
Liechtenstein 0-6 Bỉ
Hà Lan 1-1 Ba Lan
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ
05/09
Argentina - Venezuela
Colombia - Bolivia
Paraguay - Ecuador
Uruguay - Peru
05/09
Brazil - Chile
