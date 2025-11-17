1. Na Uy đã viết nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất vòng loại World Cup 2026, với tấm vé trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm vắng bóng.

Họ làm điều đó trong một đêm lịch sử, nơi San Siro ngột ngạt dưới cơn mưa lớn và áp lực khổng lồ mà Italia phải chịu.

Italia dẫn trước từ rất sớm. Ảnh: IPA

Gennaro Gattuso đã mang lại năng lượng mới cho Italia. Ông trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử thắng cả 5 trận mở màn với Azzurri. Trước đó, chỉ có hai trường hợp làm được điều tương tự là Edmondo Fabbri (1962-1963) và Azeglio Vicini (1986-1987).

Chính sự khởi đầu ấy giúp San Siro thiết lập kỷ lục về lượng khán giả. Cơ hội giành ngôi đầu rất thấp, nhưng các tifosi đến sân với hy vọng chứng kiến diện mạo mới của Italia với Gattuso.

Bước vào trận đấu, Italia có khí thế cao độ. Các học trò của Gattuso nhanh chóng biến bầu không khí cuồng nhiệt thành lợi thế.

Ở phút 11, sau các pha bật nhả, Dimarco thực hiện quả tạt tinh tế từ cánh trái, tạo điều kiện để Pio Esposito xoay người tung cú sút mở tỷ số.

Pha bóng ấy cũng cho thấy cách vận hành tấn công mà Gattuso xây dựng trong 5 trận thắng liên tiếp trước đó: tốc độ ở biên, sự cơ động của tiền đạo và khả năng xâm nhập của tuyến hai.

2. Italia tiếp tục chiếm thế chủ động. Dimarco và Esposito kết nối thêm một lần nữa ở phút 36, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo trẻ đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Đó là khoảnh khắc mà sau này nhiều người sẽ nhắc đến như bước ngoặt. Bởi khi Italia kiểm soát hoàn toàn, họ lại thiếu sự sắc sảo để kết liễu đối thủ.

Trong bóng đá, sự phung phí luôn có cái giá của nó. Na Uy chỉ thực sự vào trận sau nửa giờ thi đấu, với cú sút chân phải chệch xà của Nusa.

Tín hiệu ấy là lời cảnh báo đầu tiên. Erling Haaland, người gần như bị “bỏ đói” trong hiệp 1, bước vào hiệp 2 với hình ảnh khác.

Azzurri sụp đổ trong hiệp 2. Ảnh: IPA

Vừa trở lại sau giờ nghỉ, Sorloth khiến khán giả Italia thót tim với cú sút đưa bóng đi sát xà ngang. Ryerson thử vận may từ xa vài phút sau.

Rồi Nusa – một trong những phát hiện của vòng loại – ghi bàn gỡ hòa ở phút sau pha đi bóng loại bỏ Politano lẫn Donnarumma. Bàn thắng ấy là tia lửa đánh thức cỗ máy tấn công Na Uy.

Khi Italia đang triển khai lại thế trận, điều họ sợ nhất đã xuất hiện. Haaland chọn vị trí hoàn hảo để thực hiện pha vô lê từ đường tạt của Oscar Bobb.

Chỉ một phút sau, Haaland lại trừng phạt sai lầm phòng ngự của Italia với pha dứt điểm hạ gục Donnarumma – đồng đội tại Man City.

Đó là bàn thắng thứ 16 của Haaland tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, sau 8 trận. Trong suốt một năm qua, anh trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp ghi bàn cho Na Uy.

3. Italia gần như gục ngã tinh thần. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Bàn thua thứ 4 trong thời gian bù giờ là điều tất yếu.

Nếu như các điều chỉnh của Gattuso, khi chuyển sang hệ thống 4-2-4, không hiệu quả, thì Larsen chỉ cần phải phút xuất hiện thay Haaland để dội thêm gáo nước lạnh lên hàng vạn tifosi đang lặng người nhìn đội tuyển của họ tan vỡ.

Haaland là lịch sử của Na Uy. Ảnh: IPA

Na Uy ăn mừng tấm vé World Cup đầu tiên kể từ năm 1998, với phong độ tấn công xuất sắc của Haaland và một tập thể ổn định suốt vòng loại.

Ngược lại, Italia đối diện với câu chuyện cũ mà ai cũng sợ phải nhắc lại. Bởi thất bại này phơi bày những hạn chế của 5 chiến thắng trước đó – những trận đấu mà Azzurri gặp các đối thủ yếu hơn nhiều.

Khi đối đầu với đối thủ mạnh thực sự, những vấn đề về thể lực, cự ly đội hình, sự lỏng lẻo của hàng thủ dễ dàng bộc lộ.

“Đây là kết quả tệ. Chúng tôi trở nên yếu hơn trong hiệp 2”, Gattuso thừa nhận. Ông không có lỗi, khi xuất hiện nhưng một lính cứu hỏa và làm tốt công việc của mình. Vấn đề của Italia nằm ở nhiều điểm khác.

Giờ đây, Azzurri bước vào vòng play-off với quá nhiều nỗi lo. Hai kỳ World Cup liên tiếp phải ngồi nhà, khi lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia ở vòng tranh vé vớt, vẫn còn ám ảnh các tifosi.

Các tifosi đang nín thở chờ vòng loại châu Âu khép lại để tìm đối thủ play-off. Họ chỉ biết cầu nguyện.