Cuộc đối đầu Hà Nội FC vs Thanh Hóa là cặp đấu sớm nhất của vòng 5 LPBank V-League. Cả hai đội đều đang rất khát chiến thắng bởi chưa được hưởng niềm vui thắng trận sau 4 vòng đấu.

Trên BXH, Hà Nội FC đang đứng thứ 11 với 2 điểm, trong khi Thanh Hóa đứng áp chót sau 2 trận hòa. Một chiến thắng không chỉ giúp mỗi đội cải thiện được thứ hạng, mà còn xốc lại tinh thần sau khởi đầu không tốt ở V-League năm nay.

Ở trận trước, Hà Nội FC thi đấu rất cố gắng dưới thời tân HLV Yusuke Adachi. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ cơ hội cùng thiếu may mắn khiến họ phải chia điểm với Thể Công Viettel.

Hà Nội FC rất cần một trận thắng lúc này.

Nhưng ở vòng này mọi thứ có thể sẽ khác khi đội bóng Thủ đô dần quen với triết lý mới của HLV người Nhật Bản. Điều quan trọng, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn Thanh Hóa và có lợi thế sân nhà.

Tiền đạo Tuấn Hải - người có bàn thắng ở trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel, cho biết, những thay đổi gần đây trong ban lãnh đạo và BHL ảnh hưởng lớn đến đội bóng. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh tới sự quyết tâm của toàn đội.

“Từ tập luyện đến ra sân thi đấu, tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt. Quan trọng là sau thất bại, chúng ta đối mặt và đứng lên như thế nào. Giải đấu không chỉ là 1-2 trận mà là cả chặng đường dài”, Tuấn Hải nói.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa còn gây thất vọng hơn. Đoàn quân của HLV Choi Won Kwon đang bị ảnh hưởng về vấn đề tâm lý sau những biến cố của đội bóng thời gian qua. Quế Ngọc Hải và các đồng đội chỉ ghi được 3 bàn, để thủng 8 bàn sau 4 trận.

Làm khách trên sân của Hà Nội FC, Thanh Hóa hướng tới 1 điểm, nhưng đây là nhiệm vụ được đánh giá là khó với họ ở thời điểm này.