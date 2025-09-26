U23 Việt Nam cần sự đột biến

Hành trình của U23 Việt Nam tại hai giải đấu lớn gần nhất là vòng loại U23 châu Á và giải vô địch U23 Đông Nam Á cho thấy HLV Kim Sang Sik đang duy trì được một bộ khung ổn định và lối chơi tương đối kỷ luật để hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào 2 giải đấu chính thức mà U23 Việt Nam tham dự, đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn thiếu đi sự đột biến nhằm giải quyết trận đấu một cách nhanh, gọn và đơn giản hơn.

U23 Việt Nam dù gặt hái thành tích tốt, nhưng sự đột biến trong lối chơi là khá thấp

Lối chơi của U23 Việt Nam dựa nhiều vào sức mạnh tập thể nhưng lại thiếu tính đột biến tới từ những mảng miếng hay cá nhân. Trước những đối thủ ngang tầm, các học trò của ông Kim Sang Sik thường gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận và tìm đường vào khung thành.

Đương nhiên, một khi muốn vươn lên một tầm cao mới và cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam cần nhiều hơn là một bộ khung cũ. Và nguồn cầu thủ Việt kiều chính là niềm hy vọng lớn nhất cho cuộc cách mạng nhân sự đó.

Nhưng vì đâu ông Kim chưa thể?

Niềm hy vọng là rất lớn, nhưng thực tế tại V-League 2025/26 đang vẽ nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Những cầu thủ Việt kiều trẻ được kỳ vọng sớm trở thành trụ cột cho U23 Việt Nam vẫn đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng ở cấp CLB.

Những con số thống kê không biết nói dối. Vadim Nguyễn (20 tuổi) mới chỉ có 63 phút ra sân cho SHB Đà Nẵng, Trần Thành Trung (20 tuổi) có 25 phút ở Ninh Bình, hay Brandon Ly (19 tuổi) thậm chí chỉ được thi đấu vỏn vẹn 4 phút trong màu áo CAHN.

Những nhân tố được kỳ vọng như Trần Thành Trung chưa đáp ứng được niềm mong mỏi của Kim Sang Sik về chuyên môn

Người có thành tích tốt nhất là Damian Vũ Thanh An (22 tuổi) với 1 bàn thắng cho Thể Công Viettel, nhưng cũng chỉ với 21 phút thi đấu. Đáng lo ngại hơn cả là trường hợp của Lee Williams (19 tuổi), còn chưa được CLB chủ quản đăng ký thi đấu.

HLV Kim Sang Sik không thể xây dựng lối chơi cho U23 Việt Nam quanh những nhân tố mà chính bản thân cũng chưa có đủ dữ liệu để đánh giá hết năng lực trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Thế nên, tất cả những cầu thủ Việt kiều nằm trong độ tuổi dự SEA Games hoặc xa hơn là VCK U23 châu Á sẽ cần chứng tỏ mình nhiều hơn.

Cũng vì "đòn bẩy" từ các cầu thủ Việt kiều vẫn còn quá yếu, ông thầy người Hàn Quốc buộc phải quay về với phương án an toàn: tiếp tục tin dùng bộ khung cũ, những cầu thủ đã quen thuộc và đang được thi đấu thường xuyên. Điều này đảm bảo sự ổn định, nhưng cũng đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam chưa thể có được sự đột phá mà giới chuyên môn chờ đợi.