Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFCON 2025 – VÒNG BẢNG

31/12

23:00

Guinea Xích Đạo - Algeria

Sudan - Burkina Faso

01/01

02:00

Gabon - Bờ Biển Ngà

Mozambique - Cameroon

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12

31/12

22:25

NEOM - Al Ittihad

01/01

00:30

Al Kholood - Al Hilal

Al Shabab - Al Qadsiah

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

01/01

00:30

Maccabi Netanya - H. Petah Tikva

01/01

00:45

Ashdod - Maccabi Haifa

01/01

01:00

H. Beer Sheva - Hapoel Jerusalem

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10

31/12

15:00

Central Coast - Brisbane Roar