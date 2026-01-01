Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
31/12
23:00
Guinea Xích Đạo - Algeria
Sudan - Burkina Faso
01/01
02:00
Gabon - Bờ Biển Ngà
Mozambique - Cameroon
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 12
31/12
22:25
NEOM - Al Ittihad
01/01
00:30
Al Kholood - Al Hilal
Al Shabab - Al Qadsiah
VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16
01/01
00:30
Maccabi Netanya - H. Petah Tikva
01/01
00:45
Ashdod - Maccabi Haifa
01/01
01:00
H. Beer Sheva - Hapoel Jerusalem
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 10
31/12
15:00
Central Coast - Brisbane Roar
