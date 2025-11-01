Kết quả bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9

31/11

17:00

Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

31/11

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội FC

FPT Play, TV 360+9

31/11

19:15

Công an Hà Nội 2-0 PVF-CAND

FPT Play, TV 360+10

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11

01/11

03:00

Getafe - Girona

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9

01/11

02:30

Augsburg - Dortmund

TV 360

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 11

01/11

02:00

PSV Eindhoven - Sittard

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 10

01/11

03:15

Sporting Lisbon - Alverca

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 11

01/11

00:00

Istanbul Basaksehir - Kocaelispor

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14

31/10

23:00

CSKA Moscow - Nizhny Novgorod

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 13

01/11

03:00

Wrexham - Coventry