Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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09/08
19:00
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Johor Darul Ta’zim 3-3 Chelsea
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09/08
20:00
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Arsenal 2-3 Dortmund (pen 5-4)
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09/08
20:30
|Liverpool 2-3 Monaco
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09/08
22:30
|Marseille 3-1 Ath Bilbao
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LỊCH THI ĐẤU CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG LOẠI
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09/08
22:00
|Mansfield Town 0-3 Sheffield United
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09/08
17:15
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Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 1
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10/08
00:00
|Porto 2-0 FC Alverca
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10/08
02:30
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Gil Vicente 1-0 Rio Ave
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Benfica 2-2 Academico Viseu
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Moreirense 2-2 Sporting Braga
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