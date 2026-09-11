Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

10/09  19:15

Thể Công Viettel 0-1 Công An Hà Nội

FPT Play, HTV Thể thao, VTV6, MyTV, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/09  23:45

 Fenerbahce 1-1 AS Roma

PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk

On Football

11/09  02:00

 Bayern Munich 5-0 Bodo Glimt

On Football
Como 4-1 RB Leipzig

On Sports News
Manchester United 4-0 Sabah Baku

Slavia Praha 2-3 Lens

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 3

11/09  02:15

Estrela 2-1 Sporting Braga