Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

Play-off AFC Champions League Elite 2026/27

11/08

16:30

Adelaide United 0-2 Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

11/08

22:00

 Kairat Almaty 0-1 Levski Sofia

11/08

23:00

 Bodo Glimt 3-2 Union Saint Gilloise
Sabah Baku 4-0 AGF Aarhus

12/08

00:00

 Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb

12/08

00:30

 NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos

12/08

01:00

 Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Beer Sheva

12/08

01:15

 NK Celje 2-0 FC Ararat
Slovan Bratislava 2-0 Mjallby

12/08

01:30

 Sturm Graz 0-1 Fenerbahce

12/08

02:00

 Lyon 3-0 Sparta Praha

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

11/08

23:00

 Iberia 2-1 Larne

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

12/08

00:00

Apollon Limassol 2-4 Brann

12/08

00:30

CSKA Sofia 1-2 Panathinaikos

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