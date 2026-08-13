Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026

13/08

02:00

 PSG 2-1 Aston Villa TV360

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

12/08

23:15

 Newcastle 3-1 Everton

13/08

01:30

 Man Utd 1-1 Leeds (pen 5-4)
Arsenal 1-1 Como (pen 4-3)

13/08

01:45

 Nottingham Forest 2-1 Leverkusen

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI

12/08

23:00

 Copenhagen 5-1 Debreceni
GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

13/08

05:00

Palmeiras - Cerro Porteno

Platense - Coquimbo Unido

13/08

07:30

Cruzeiro - Flamengo

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