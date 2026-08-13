Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật chính xác và mới nhất lịch thi đấu bảng B tại ASEAN Cup 2026.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2026
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13/08
02:00
|PSG 2-1 Aston Villa
|TV360
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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12/08
23:15
|Newcastle 3-1 Everton
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13/08
01:30
|Man Utd 1-1 Leeds (pen 5-4)
|Arsenal 1-1 Como (pen 4-3)
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13/08
01:45
|Nottingham Forest 2-1 Leverkusen
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG LOẠI
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12/08
23:00
|Copenhagen 5-1 Debreceni
|GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv
|Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
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13/08
05:00
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Palmeiras - Cerro Porteno
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Platense - Coquimbo Unido
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13/08
07:30
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Cruzeiro - Flamengo
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