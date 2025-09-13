Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

13/09

02:00

Sevilla 2-2 Elche

SCTV 17

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

13/09

01:30

Leverkusen 3-1 E.Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

13/09

01:45

Marseille 4-0 Lorient

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 5

13/09

02:00

Ipswich 5-0 Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

13/09

00:30

D. Riestra 2-0 Central Cordoba

13/09

05:00

Huracan - Velez Sarsfield

Racing Club - San Lorenzo

13/09

07:15

Lanus - Ind. Rivadavia

Newells Old Boys - Tucuman

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 2

12/09

22:25

Al Ettifaq 0-0 Al Ahli

13/09

01:00

Al Ittihad 4-2 Al Fateh

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29

12/09

17:00

S.Hiroshima 1-1 Kyoto Sanga

Machida Zelvia 1-1 Yokohama

Vissel Kobe 0-0 Kashiwa Reysol