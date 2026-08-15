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Kết quả bóng đá hôm nay
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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14/08
22:30
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Marseille 1-2 Atletico Madrid
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15/08
01:00
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Coventry 2-0 Monaco
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VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
01:15
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Telstar 103- Sparta Rotterdam
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
02:15
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Sporting Lisbon 3-2 Vitoria Guimaraes
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VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2
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15/08
01:45
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Cercle Brugge 3-3 Sint Truidense
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3
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15/08
00:30
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LASK Linz 4-1 SV Ried
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4
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14/08
21:00
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Orenburg 1-1 Lokomotiv Moscow
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VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
01:30
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Galatasaray 2-2 Corum FK
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1
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15/08
02:00
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Wolverhampton 2-2 Blackburn Rovers
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