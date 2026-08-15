Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

14/08

22:30

Marseille 1-2 Atletico Madrid

15/08

01:00

Coventry 2-0 Monaco

VĐQG HÀ LAN 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:15

Telstar 103- Sparta Rotterdam

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2

15/08

02:15

Sporting Lisbon 3-2 Vitoria Guimaraes

VĐQG BỈ 2026/27 – VÒNG 2

15/08

01:45

Cercle Brugge 3-3 Sint Truidense

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 3

15/08

00:30

LASK Linz 4-1 SV Ried

 VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 4

14/08

21:00

Orenburg 1-1 Lokomotiv Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2026/27 – VÒNG 1

15/08

01:30

Galatasaray 2-2 Corum FK

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 1

15/08

02:00

Wolverhampton 2-2 Blackburn Rovers

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