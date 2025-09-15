|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Burnley 0-1 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
13/09
|
Manchester City 3-0 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Celta Vigo 1-1 Girona
|
SCTV 17
|
14/09
|
Levante 2-2 Real Betis
|
SCTV 17
|
15/09
|
Osasuna 2-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 17
|
15/09
|
Barcelona 6-0 Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
14/09
|
Roma 0-1 Torino
|
ON SPORTS NEWS
|
14/09
|
Atalanta 4-1 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
Pisa 0-1 Udinese
|
ON SPORTS +
|
15/09
|
Sassuolo 1-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
15/09
|
AC Milan 1-0 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
|
14/09
|
St. Pauli 2-1 Augsburg
|
TV 360
|
14/09
|
Monchengladbach 0-4 Werder Bremen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
|
14/09
|
Lille 2-1 Toulouse
|
14/09
|
Metz 1-1 Angers
|
ON SPORTS
|
PSG 2-0 Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
Strasbourg 1-0 Le Havre
|
Brestois 1-2 Paris
|
ON SPORTS +
|
15/09
|
Rennes 3-1 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3
|
15/09
|
Al Nassr 2-0 Al-Kholood Club
|
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2025
|
14/09
|
Charlotte 3-0 Inter Miami
-
-
