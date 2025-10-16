|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÔ ĐỊCH U20 THẾ GIỚI 2025 – BÁN KẾT
|
16/10
03:00
|
Morocco 1-1 Pháp (pen 5-4)
|
16/10
06:00
|
Argentina - Colombia
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
|
16/10
05:00
|
Palmeiras - Bragantino
|
16/10
05:30
|
Botafogo - Flamengo
|
16/10
06:00
|
Mirassol - Internacional
|
Sport Recife - Ceara
|
16/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Cruzeiro
|
Fortaleza - Vasco da Gama
|
Santos - Corinthians
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 15
|
16/10
06:20
|
Deportivo Pereira - Millonarios
|
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
|
16/10
05:30
|
Sporting San Jose - Perez Zeledon
|
16/10
08:30
|
San Carlos - Deportivo Saprissa
|
16/10
09:00
|
Cartagines - Guadalupe FC
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn