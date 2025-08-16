Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1

15/08

19:15

Công an Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

16/08

02:00

Liverpool 4-2 Bournemouth

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

16/08

00:00

Girona 1-3 Rayo Vallecano

SCTV 15

16/08

02:30

Villarreal 2-0 Real Oviedo

SCTV 15

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32

15/08

23:00

Gutersloh 0-5 Union Berlin

SG Sonnenhof 0-4 Leverkusen

Saarbrucken 1-3 Magdeburg

16/08

01:45

Bielefeld 1-0 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1

16/08

01:45

Rennes 1-0 Marseille

ON FOOTBALL

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 2

16/08

01:00

Telstar 0-2 PEC Zwolle

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 5

16/08

01:30

Aldosivi 0-0 Belgrano

16/08

05:00

Instituto - Club Union

16/08

07:00

Racing Club - Tigre

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 26

15/08

17:00

Anyang 0-1 Pohang Steelers

Jeju 0-0 Gangwon

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 21

15/08

18:35

Shanghai Port 4-1 Henan

15/08

19:00

Yunnan Yukun 2-1 Wuhan

