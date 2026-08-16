Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI

15/08
20:00

Singapore 1-3 Thái Lan 

 VTV6, FPT PLAY, TV360

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

15/08
19:00

Freiburg 3-0 Crystal Palace

15/08
20:00

 Chelsea 3-1 Real Sociedad

15/08
20:30

 Bayern Munich - RB Leipzig
M’gladbach – Aston Villa

15/08
21:00

Sunderland - Rennes

Everton - Lille
Newcastle - Leverkusen
Tottenham - Hoffenheim

Hull - Nice

15/08
22:00

Fulham - Stuttgart

15/08
22:30

 Dortmund - Roma

16/08
00:30

 Inter Milan - Real Betis

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08
00:30

 Alaves - Getafe  SCTV 17

16/08
02:30

 Sevilla - Rayo Vallecano SCTV 17

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

16/08
06:30

Montreal - D.C. United

Toronto - New England Revolution

Charlotte - Columbus Crew

Atlanta United - New York Red Bulls

Orlando City SC - Cincinnati

16/08
07:30

Nashville SC - Inter Miami

Houston Dynamo - L.A Galaxy

16/08
08:30

Colorado Rapids - Sporting Kansas City

Real Salt Lake - Minnesota United

16/08
09:30

Los Angeles - San Diego

San Jose Earthquakes - St Louis City

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