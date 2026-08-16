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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI
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15/08
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Singapore 1-3 Thái Lan
|VTV6, FPT PLAY, TV360
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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15/08
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Freiburg 3-0 Crystal Palace
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15/08
|Chelsea 3-1 Real Sociedad
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15/08
|Bayern Munich - RB Leipzig
|M’gladbach – Aston Villa
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15/08
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Sunderland - Rennes
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Everton - Lille
|Newcastle - Leverkusen
|Tottenham - Hoffenheim
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Hull - Nice
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15/08
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Fulham - Stuttgart
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15/08
|Dortmund - Roma
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16/08
|Inter Milan - Real Betis
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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16/08
|Alaves - Getafe
|SCTV 17
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16/08
|Sevilla - Rayo Vallecano
|SCTV 17
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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16/08
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Montreal - D.C. United
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Toronto - New England Revolution
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Charlotte - Columbus Crew
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Atlanta United - New York Red Bulls
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Orlando City SC - Cincinnati
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16/08
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Nashville SC - Inter Miami
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Houston Dynamo - L.A Galaxy
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16/08
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Colorado Rapids - Sporting Kansas City
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Real Salt Lake - Minnesota United
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16/08
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Los Angeles - San Diego
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San Jose Earthquakes - St Louis City
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