Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

18/10

02:00

Real Oviedo 0-2 Espanyol

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

18/10

01:45

PSG 3-3 Strasbourg

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

18/10

01:30

Union Berlin 3-1 M’gladbach

TV 360

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 12

18/10

00:00

Silkeborg 3-1 FC Copenhagen

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 10

18/10

02:00

Middlesbrough 2-1 Ipswich

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

18/10

05:00

Racing Club - Aldosivi

18/10

07:15

Argentinos Juniors - Newells

Lanus - Godoy Cruz

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 34

17/10

17:00

S.Hiroshima 0-0 Tokyo

Vissel Kobe 0-0 Kashima Antlers