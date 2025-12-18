|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3
|
17/12
15:30
|
Thái Lan 2-0 Indonesia
|
VTV2, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT
|
17/12
19:30
|
Việt Nam 0-0 Philippines (pen 5-6)
|
VTV7, VTV Cần Thơ, FPT Play
|
ASEAN Club Championship - Shopee CUp 2025/26
|
17/12
19:00
|
Bangkok United 1-4 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
18/12
02:30
|
Manchester City 2-0 Brentford
|
18/12
03:15
|
Newcastle 2-1 Fulham
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
18/12
00:00
|
Cultural Leonesa 1-0 Levante
|
18/12
01:00
|
Racing Santander 2-1 Villarreal
|
Albacete 2-2 Celta Vigo (pen 3-0)
|
Huesca 2-4 Osasuna
|
Baleares 2-3 Atletico Madrid
|
18/12
03:00
|
Talavera 2-3- Real Madrid
|
Deportivo Alaves 1-0 Sevilla
|
CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
17/12
22:00
|
Caykur Rizespor 5-2 Gaziantep
|
18/12
00:30
|
Trabzonspor 0-1 Alanyaspor
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 11
|
18/12
03:00
|
Dundee Utd 2-1 Celtic
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18
|
18/12
02:30
|
FC Zurich 0-1 Lugano
|
Luzern 1-2 Basel
|
Young Boys 2-6 Grasshopper
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – CHUNG KẾT
|
18/12
07:30
|
Corinthians - Vasco da Gama
|
INTERCONTINENTAL CUP 2025 – CHUNG KẾT
|
18/12
00:00
|
PSG 1-1 Flamengo RJ (pen 2-1)
