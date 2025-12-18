Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

17/12

15:30

Thái Lan 2-0 Indonesia

VTV2, FPT Play

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

17/12

19:30

Việt Nam 0-0 Philippines (pen 5-6)

VTV7, VTV Cần Thơ, FPT Play

ASEAN Club Championship - Shopee CUp 2025/26

17/12

19:00

Bangkok United 1-4 Thép Xanh Nam Định

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

18/12

02:30

Manchester City 2-0 Brentford

18/12

03:15

Newcastle 2-1 Fulham

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/12

00:00

Cultural Leonesa 1-0 Levante

18/12

01:00

Racing Santander 2-1 Villarreal

Albacete 2-2 Celta Vigo (pen 3-0)

Huesca 2-4 Osasuna

Baleares 2-3 Atletico Madrid

18/12

03:00

Talavera 2-3- Real Madrid

Deportivo Alaves 1-0 Sevilla

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG

17/12

22:00

Caykur Rizespor 5-2 Gaziantep

18/12

00:30

Trabzonspor 0-1 Alanyaspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 11

18/12

03:00

Dundee Utd 2-1 Celtic

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18

18/12

02:30

FC Zurich 0-1 Lugano

Luzern 1-2 Basel

Young Boys 2-6 Grasshopper

CÚP QG BRAZIL 2025 – CHUNG KẾT

18/12

07:30

Corinthians - Vasco da Gama

INTERCONTINENTAL CUP 2025 – CHUNG KẾT

18/12

00:00

PSG 1-1 Flamengo RJ (pen 2-1)

