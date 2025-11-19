Đội hình dự kiến Lào vs Việt Nam
Lào: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong.
Việt Nam: Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Tiến Linh
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Lào vs Việt Nam...
Nhận định trước trận
Nếu AFC kết luận Malaysia vi phạm khi 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ có thể bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, Malaysia từ 12 điểm sẽ chỉ còn 6 điểm trước lượt trận thứ 5. Đội tuyển Việt Nam cũng được nâng lên 12 điểm, mở ra lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Trong bối cảnh ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa Lào ở trận đấu tối nay là chắc chắn đứng đầu bảng F và giành suất dự VCK. Về chuyên môn, Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Lào, từng thắng đối thủ 5-0 ở lượt đi.
Dù thiếu vắng một số thủ môn chủ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trận đấu này cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm những gương mặt như Tuấn Tài, Văn Đô hay sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son.
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 0 và thua 1. Ghi 11 bàn, để thủng lưới 5 lần.
Phong độ Lào: Trong 5 trận gần nhất, Lào thắng 1, hòa 0 và thua 4. Ghi 4 bàn, để thủng lưới 14 lần.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0 và thua 0. Trong khi Lào thắng 0, hòa 0 và thua 5.
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ lực lượng.
Việt Nam: Xuân Son tái xuất. Ngoài ra có thêm các tân binh như Việt Cường, Gia Bảo.