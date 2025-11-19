Nếu AFC kết luận Malaysia vi phạm khi 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, họ có thể bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, Malaysia từ 12 điểm sẽ chỉ còn 6 điểm trước lượt trận thứ 5. Đội tuyển Việt Nam cũng được nâng lên 12 điểm, mở ra lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

Ảnh: AFC

Trong bối cảnh ấy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần hòa Lào ở trận đấu tối nay là chắc chắn đứng đầu bảng F và giành suất dự VCK. Về chuyên môn, Việt Nam tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Lào, từng thắng đối thủ 5-0 ở lượt đi.

Dù thiếu vắng một số thủ môn chủ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Trận đấu này cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm những gương mặt như Tuấn Tài, Văn Đô hay sự tái xuất của tiền đạo Xuân Son.