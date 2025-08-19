Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
19/08
Leeds 1-0 Everton
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
19/08
Elche 1-1 Real Betis
SCTV 15
CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI
18/08
Spezia 1-1 Sampdoria
19/08
Udinese 2-0 Carrarese
19/08
Torino 1-0 Modena
CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2025/26 – VÒNG LOẠI
18/08
Dynamo Dresden 0-1 FSV Mainz 05
SC Preussen Munster 0-0 Hertha Berlin (pen 3-5)
Schweinfurt 05 2-4 Fortuna Dusseldorf
19/08
Rot Weiss Essen 0-1 Borussia Dortmund
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
