Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

19/08
02:00

 Leeds 1-0 Everton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

19/08
02:00

 Elche 1-1 Real Betis

SCTV 15

CÚP QUỐC GIA ITALIA 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/08
23:30

Spezia 1-1 Sampdoria

19/08
01:45

Udinese 2-0 Carrarese

19/08
02:15

Torino 1-0 Modena

CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/08
23:00

Dynamo Dresden 0-1 FSV Mainz 05

SC Preussen Munster 0-0 Hertha Berlin (pen 3-5)

Schweinfurt 05 2-4 Fortuna Dusseldorf

19/08
01:45

Rot Weiss Essen 0-1 Borussia Dortmund

