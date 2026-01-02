Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19
|
02/01
00:30
|
Crystal Palace 1-1 Fulham
|
FPT Play
|
Liverpool 0-0 Leeds United
|
FPT Play
|
02/01
03:00
|
Brentford 0-0 Tottenham
|
FPT Play
|
Sunderland 0-0 Manchester City
|
FPT Play
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
01/01
19:30
|
Blackburn 0-2 Wrexham
|
01/01
22:00
|
Bristol City 5-0 Portsmouth
|
Charlton 1-1 Coventry
|
Derby 1-0 Middlesbrough
|
Hull 0-1 Stoke
|
Ipswich 2-1 Oxford Utd
|
Preston 3-0 Sheffield Wed
|
QPR 1-2 Norwich
|
Southampton 0-0 Millwall
|
Swansea 1-0 West Brom
|
Watford 3-0 Birmingham
|
02/01
00:30
|
Sheffield Utd 3-1 Leicester
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.