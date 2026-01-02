Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 19

02/01

00:30

Crystal Palace 1-1 Fulham

FPT Play

Liverpool 0-0 Leeds United

FPT Play

02/01

03:00

Brentford 0-0 Tottenham

FPT Play

Sunderland 0-0 Manchester City

FPT Play

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 25

01/01

19:30

Blackburn 0-2 Wrexham

01/01

22:00

Bristol City 5-0 Portsmouth

Charlton 1-1 Coventry

Derby 1-0 Middlesbrough

Hull 0-1 Stoke

Ipswich 2-1 Oxford Utd

Preston 3-0 Sheffield Wed

QPR 1-2 Norwich

Southampton 0-0 Millwall

Swansea 1-0 West Brom

Watford 3-0 Birmingham

02/01

00:30

Sheffield Utd 3-1 Leicester