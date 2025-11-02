|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 9
|
01/11
18:00
|
Ninh Bình 1-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
PT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
01/11
18:00
|
SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play, TV 360+9
|
01/11
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 1-2 Hải Phòng
|
FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 6
|
01/11
18:00
|
Xuân Thiện Phú Thọ 1-2 Khatoco Khánh Hòa
|
FPT Play, TV 360+10
|
01/11
18:00
|
Trẻ PVF-CAND 1-1 Đồng Tháp
|
FPT Play, TV 360+11
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
22:00
|
Brighton 3-0 Leeds
|
K+LIFE
|
Crystal Palace 2-0 Brentford
|
K+ACTION
|
Fulham 3-0 Wolverhampton
|
K+Live 1
|
Burnley 0-2 Arsenal
|
K+ SPORT 2
|
Nottingham Forest 2-2 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
02/11
00:30
|
Tottenham 0-1 Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
02/11
03:00
|
Liverpool 2-0 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
20:00
|
Villarreal 4-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
01/11
22:15
|
Atletico Madrid 3-0 Sevilla
|
SCTV 15
|
02/11
00:30
|
Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
|
SCTV 15
|
02/11
03:00
|
Real Madrid 4-0 Valencia
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/11
21:00
|
Udinese 1-0 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/11
00:00
|
Napoli 0-0 Como
|
ON FOOTBALL
|
02/11
02:45
|
Cremonese 1-2 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 9
|
01/11
21:30
|
Heidenheim 1-1 E.Frankfurt
|
TV 360
|
Mainz 1-1 Werder Bremen
|
TV 360
|
RB Leipzig 3-1 Stuttgart
|
TV 360
|
St. Pauli 0-4 M’gladbach
|
TV 360
|
Union Berlin 0-0 Freiburg
|
TV 360
|
02/11
00:30
|
Bayern Munich 3-0 Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 11
|
01/11
23:00
|
PSG 1-0 Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
01:00
|
Monaco 0-1 Paris FC
|
ON SPORTS NEWS
|
02/11
03:05
|
Auxerre 0-1 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
02/11
06:30
|
Nashville - Inter Miami
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 7
|
02/11
00:30
|
Al Nassr - Al Feiha
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn