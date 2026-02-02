Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

01/02
17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+10

01/02
18:00

PVF-CAND 1-2 CA TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV

01/02
18:00

Đông Á Thanh Hóa 2-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+9

01/02
19:15

Công an Hà Nội 3-2 Ninh Bình

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

01/02
21:00

 Aston Villa 0-1 Brentford

FPT Play

 Manchester Utd 3-2 Fulham

FPT Play

 Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace

FPT Play

01/02
23:00

 Tottenham - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

01/02
20:00

 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

SCTV 15

01/02
22:15

 Real Betis - Valencia

SCTV 15

02/02
00:30

 Getafe - Celta Vigo

SCTV 22

02/02
03:00

 Ath.Bilbao - Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

01/02
18:30

 Torino 1-0 Lecce

ON FOOTBALL

01/02
21:00

 Como 0-0 Atalanta

ON FOOTBALL

02/02
00:00

 Cremonese - Inter Milan

ON SPORTS

02/02
02:45

 Parma - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:30

 Stuttgart 1-0 Freiburg

TV 360

01/02
23:30

 Dortmund - Heidenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:00

 Lyon 1-0 Lille

ON SPORTS NEWS

01/02
23:15

 Nice - Brestois

ON SPORTS NEWS

 Angers - Metz

ON SPORTS+

 Toulouse - AJ Auxerre

ON SPORTS

02/02
02:45

 Strasbourg - PSG

ON SPORTS