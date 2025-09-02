Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7
|
02/09
|
Gimnasia La Plata 1-0 Atletico Tucuman
|
02/09
|
Platense - Godoy Cruz
|
VĐQG ROMANIA 2025/26 – VÒNG 8
|
01/09
|
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1 Otelul Galati
|
02/09
|
Farul Constanta 2-1 Petrolul Ploiesti
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 3
|
02/09
|
Huesca 2-1 Eibar
|
02/09
|
Leganes 2-2 D. La Coruna
|
HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 24
|
02/09
|
Chapecoense SC - Vila Nova GO
|
02/09
|
Ferroviaria SP - Cuiaba MT
