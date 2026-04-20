Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng A

19/04

19:30

U17 Việt Nam 0-0 U17 Indonesia

TV360

19/04

19:30

U17 Malaysia 2-0 U17 Timor Leste

TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19

19/04

18:00

SHB Đà Nẵng 1-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360, MyTV

19/04

18:00

Đông Á Thanh Hóa 1-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360

19/04

18:00

Công an TP. Hồ Chí Minh 0-3 Công an Hà Nội

FPT Play, VTV7, HTV4, MyTV, TV360, SCTV

19/04

19:15

Thể Công - Viettel 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 33

19/04
20:00

 Everton 1-2 Liverpool

FPT Play

 Nottingham Forest 4-1 Burnley

FPT Play

 Aston Villa 4-3 Sunderland

FPT Play

19/04
22:30

 Manchester City 2-1 Arsenal

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33

19/04
17:30

 Cremonese 0-0 Torino

19/04
20:00

 Verona 0-1 AC Milan

19/04
23:00

 Pisa 1-2 Genoa

20/04
01:45

 Juventus 2-0 Bologna

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30

19/04
20:30

 Freiburg 2-1 Heidenheim

TV 360

19/04
22:30

 Bayern Munich 4-2 Stuttgart

TV 360

20/04
00:30

 Monchengladbach 1-1 Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30

19/04
20:00

 Monaco 2-2 AJ Auxerre

ON SPORTS +

19/04
22:15

 Strasbourg 0-3 Rennes

ON SPORTS +

 Nantes 1-1 Brestois

ON SPORTS

 Metz 1-3 Paris

20/04
01:45

 PSG 1-2 Lyon

ON SPORTS NEW

AFC Champions League Two 2025/26 - Tứ kết

19/04
21:00

Al Wasl 0-4 Al Nassr