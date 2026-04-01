Al Nassr thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Al Wasl 4-0, qua đó giành quyền vào bán kết sau màn trình diễn bùng nổ ngay trong 30 phút đầu trận. Đây cũng là trận đấu đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại giải năm nay.

Tình huống làm bàn của Ronaldo - Ảnh: Al Nassr

HLV Jorge Jesus tung ra đội hình mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix hay Kingsley Coman, và ngay lập tức kiểm soát thế trận. Phút 11, Ronaldo mở tỷ số sau pha phối hợp chuẩn xác với Nawaf Bu Washl. Đây là bàn thắng thứ 969 trong sự nghiệp của CR7, anh còn cách cột mốc 1000 bàn thắng 31 pha lập công nữa.

Đến phút 24, Joao Felix ghi dấu ấn từ tình huống phạt góc để Inigo Martinez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hai phút sau, chính Felix tiếp tục kiến tạo để Al Amri lập công, giúp Al Nassr dẫn trước 3-0 chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu.

Al Wasl hoàn toàn lép vế và gần như không thể triển khai bóng. Dù có một vài cơ hội hiếm hoi, đội chủ nhà vẫn không thể tạo khác biệt.

Ronaldo còn cách cột mốc 1000 bàn thắng 31 pha lập công nữa - Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, Al Nassr chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát. Phút 80, Sadio Mane ấn định chiến thắng 4-0 sau pha kiến tạo của Al Hamddan.

Với thắng lợi này, Al Nassr tiến vào bán kết và sẽ chạm trán Al Ahli SC hoặc Al Hussein, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu châu Á.

Ghi bàn: Ronaldo 11', Martinez 24', Al Amri 26', Mane 80'

Đội hình xuất phát:

Al Wasl: Ali, Malheiro, Adryelson, Vareta, Hugo, Sidibe, Janeer, Palacios, Gimenez, Serginho, Borja

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Angelo, Brozovic, Mane, Joao Felix, Ronaldo