Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

20/10

19:15

Thể Công Viettel 2-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV 360+4

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

21/10
02:00

 West Ham 0-2 Brentford

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

21/10
02:00

 Alaves 0-0 Valencia

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

21/10
01:45

 Cremonese 1-1 Udinese

ON FOOTBALL

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Tigre - Barracas Central

 Deportivo Riestra - Instituto

21/10
07:15

 Atletico Tucuman - San Lorenzo

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 13

21/10
05:00

 Juventude - Bragantino

21/10
05:30

 Vasco da Gama - Fluminense

21/10
07:30

 Santos - Vitoria