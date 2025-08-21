Kết quả bóng đá hôm nay

Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2025) - Vòng bảng

20/08

19:00

BG Pathum United 2-1 CAHN

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

21/08

02:00

Basel 1-1 FC Copenhagen

Bodo Glimt 5-0 Sturm Graz

Celtic 0-0 Kairat Almaty

Fenerbahce 0-0 Benfica

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

21/08

05:00

Estudiantes 0-0 Cerro Porteno

21/08

07:30

Internacional 0-2 Flamengo

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 14

21/08

05:00

Juventude 2-0 Vasco da Gama

CONCACAF LEAGUES CUP 2025 - TỨ KẾT

21/08

07:00

Inter Miami 2-1 Tigres UANL

21/08

08:00

Orlando City 0-0 Deportivo Toluca (pen 6-5)

21/08

10:00

Seattle Sounders 0-0 Puebla FC (pen 4-3)

21/08

10:45

L.A Galaxy 2-1 Pachuca

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT

20/08

19:00

Al Qadsiah 1-5 Al Ahli

CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT

20/08

17:00

Jeonbuk 1-1 Gangwon FC

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 30

20/08

17:00

S.Hiroshima 0-1 Vissel Kobe

Machida Zelvia 3-1 Gamba Osaka

