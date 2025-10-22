|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
21/10
23:45
Kairat Almaty 0-0 AEP Paphos
ON FOOTBALL
Barcelona 6-1 Olympiakos
TV 360
22/10
02:00
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
TV 360
Leverkusen 2-7 PSG
ON FOOTBALL
Villarreal 0-2 Manchester City
TV 360
FC Copenhagen 2-4 Dortmund
ON SPORTS +
Newcastle 3-0 Benfica
ON SPORTS NEWS
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
ON SPORTS
Saint Gilloise 0-4 Inter Milan
TV 360
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
22/10
01:45
Blackburn 1-3 Sheffield Utd
Derby 1-0 Norwich
Hull 2-1 Leicester
Ipswich 0-3 Charlton
Millwall 2-0 Stoke
Portsmouth 1-2 Coventry
Preston 0-1 Birmingham
22/10
02:00
Bristol City 3-1 Southampton
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13
|
22/10
05:15
Club Union - Defensa & Justicia
COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT
|
22/10
07:30
Ind. del Valle - Atletico Mineiro
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
21/10
14:45
Melbourne City 2-1 Buriram Utd
21/10
17:00
Chengdu Rongcheng 0-2 Johor DT
Ulsan HD 1-0 S.Hiroshima
21/10
19:15
Shanghai Port 0-2 Machida Zelvia
21/10
23:00
Shabab Al Ahli 4-1 Nasaf Qarshi
22/10
01:15
Al Hilal 3-1 Al Sadd
