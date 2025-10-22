Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10

23:45

Kairat Almaty 0-0 AEP Paphos

ON FOOTBALL

Barcelona 6-1 Olympiakos

TV 360

22/10

02:00

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

TV 360

Leverkusen 2-7 PSG

ON FOOTBALL

Villarreal 0-2 Manchester City

TV 360

FC Copenhagen 2-4 Dortmund

ON SPORTS +

Newcastle 3-0 Benfica

ON SPORTS NEWS

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

ON SPORTS

Saint Gilloise 0-4 Inter Milan

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 11

22/10

01:45

Blackburn 1-3 Sheffield Utd

Derby 1-0 Norwich

Hull 2-1 Leicester

Ipswich 0-3 Charlton

Millwall 2-0 Stoke

Portsmouth 1-2 Coventry

Preston 0-1 Birmingham

22/10

02:00

Bristol City 3-1 Southampton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 13

22/10

05:15

Club Union - Defensa & Justicia

COPA SUDAMERICANA 2025 – BÁN KẾT

22/10

07:30

Ind. del Valle - Atletico Mineiro

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10

14:45

Melbourne City 2-1 Buriram Utd

21/10

17:00

Chengdu Rongcheng 0-2 Johor DT

Ulsan HD 1-0 S.Hiroshima

21/10

19:15

Shanghai Port 0-2 Machida Zelvia

21/10

23:00

Shabab Al Ahli 4-1 Nasaf Qarshi

22/10

01:15

Al Hilal 3-1 Al Sadd